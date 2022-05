Il Complesso Bandistico "Città di Norcia" in Liguria per sodalizio artistico - Tuttoggi

Il Complesso bandistico nursino parteciperà al 50° Anniversario della Banda Musicale Giovanni XXIII di Ceranesi, Genova

Il Complesso Bandistico Città di Norcia parteciperà in Liguria al 50° Anniversario della Banda Musicale Giovanni XXIII di Ceranesi (GE). Gli eventi, cui parteciperà anche il Corpo Bandistico Città di Rapallo (GE) inizieranno nel pomeriggio di sabato 28 con un concerto articolato in un poliedrico e vasto programma musicale, che raggiungerà il culmine in un’esecuzione a organici riuniti.

Domenica 29 i tre gruppi musicali sfileranno per le vie del centro di Rapallo, suonando nei luoghi caratteristici della bella cittadina rivierasca.