Il comparto dell’ortofrutta fresca vale 12 miliardi - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Il comparto dell’ortofrutta italiano ha di fronte a sè due importanti opportunità. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con circa 5 miliardi di euro di investimenti da realizzare entro il 2026, e la Politica agricola comune, per la quale il governo è riuscito ad ottenere un giusto punto di equilibrio rimettendo al centro del ‘progetto sostenibilità’ l’agricoltore”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Francesco Battistoni in apertura del tavolo ortofrutticolo nazionale.

“Il comparto dell’ortofrutta fresca vale 12 miliardi di euro – ha proseguito il Sottosegretario – e, nonostante qualcuno tenti di destabilizzare il made in Italy, il nostro export agroalimentare vola e registra il record nei primi mesi del 2021 con un +9%. E questo grazie alla qualità dei nostri prodotti, al lavoro meticoloso che ogni reparto della filiera riesce ad esprimere, al sistema di logistica che accompagna le merci”.

“L’incontro di oggi – ha concluso Battistoni – è l’inizio di un percorso di ascolto e condivisione che dovrà vedere tutti gli attori protagonisti. La sinergia sarà un aspetto fondamentale per vincere le prossime sfide”.

(ITALPRESS).