Il Como sfida il Lens, Fabregas a caccia della terza vittoria in Champions - Tuttoggi.info

LENS (FRANCIA)(ITALPRESS) –Due vittorie e una sconfitta finora per i lariani, un solo successo per i francesi che cercheranno di cancellare le due sconfitte consecutive. “Questo è un ambiente pazzesco – ha ammesso il tecnico spagnolo -, ho giocato qui quando ero al Monaco, mi piace giocare serate così, sarà un’esperienza molto bella. Thauvin è un giocatore incredibile, fa la differenza, ha tantissima qualità, grande conduzione di palla, dobbiamo controllarlo molto bene. In questo momento è una stagione d’adattamento all’Europa, a tutto quello che è una novità. Una vittoria ci può far fare un grande passo, domani sarà una bella sfida per noi. Dobbiamo saper gestire tanti momenti, giocheremo tante partite, dobbiamo controllare bene le energie, dobbiamo fare attenzione”. Infine un ricordo per la scomparsa di Jesùs de Miguel: “In uno sport che è talmente bello come il calcio, è davvero duro. Io sono molto vicino ai suoi genitori. E’ stato un colpo durissimo, non immagino nemmeno il dolore che stanno sentendo la sua famiglia e la sua società”.

Fabregas non recupera nessuno degli infortunati, in difesa dunque resta ancora fuori Chalobah mentre in attacco non ci saranno Diao e Kean. Douvikas si piazzerà al centro supportato da Da Cunha, Nico Paz e Baturina. Sulla destra l’alternativa è Caqueret. In difesa confermati Kempf e Ramon, in porta favorito Butez. “La nostra difesa sta facendo bene – ha sottolineato il portiere francese -, stiamo giocando bene, siamo forti, ma il Lens ha giocatori importanti, noi dovremo fare attenzione e giocare di squadra per continuare a fare bene. Questa alternanza in porta fa bene, c’è buona intesa, mi fa crescere, è una competitività che fa bene, il calcio è così, dobbiamo fare squadra. Voglio fare bene con il Como per poi andare in nazionale, prima penso qui, poi vedremo”.

Il Lens non avrà a disposizione E’douard, Ganiou e Sima, in attacco spazio a Thauvin. “Non faccio calcoli – ha dichiarato Yannick Cahuzac, tecnico del Lens -. Il Como è una grande squadra con un vero piano di gioco che è molto efficace nel possesso palla. E’ una squadra interessante soprattutto in fase di costruzione. E’ una squadra con meccanismi ben oliati, una formazione completa. Cesc Fàbregas è un allenatore che è fonte di ispirazione per me. E’ giovane ma con delle vere idee”. A dirigere il match il norvegese Rohit Saggi.

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