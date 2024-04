il cioccolato di Modica IGP al Vinitaly - Tuttoggi.info

Il Cioccolato di Modica Igp tra i protagonisti dell’edizione 2024 del Salone Internazionale dei Vini e dei Distillati Vinitaly, che si tiene a Veronafiere dal 14 al 17 aprile appuntamento nel quale il primo e unico cioccolato europeo a marchio IGP si presenta al selezionato pubblico del Vinitaly per farsi conoscere ed apprezzare in tutte le sue molteplici caratteristiche grazie a quattro straordinari eventi

Il primo appuntamento, in programma per le ore 16:00 di lunedì 15 aprile nell’Area Talk Show del Palaexpo Padiglione MASAF, prevede degustazione guidata a chiusura della tavola rotonda organizzata da Assodistil e dal Consorzio Nazionale Grappa , sul tema “Rilancio delle grappe. Riforma IG e riconoscimento dei Consorzi”. E’ atteso per i saluti il Ministro Francesco Lollobrigida , presenti l’On. Paolo De Castro , Sandro Cobror Direttore Assodistil, Mauro Rosati Direttore Fondazione Qualivita, Sebastiano Caffo Presidente Consorzio Nazionale Grappa, Antonio Emaldi Presidente Assodistil, Cesare Mazzetti Presidente del Comitato Acquavite e Liquori di Assodistil. La degustazione , presente il Direttore del Consorzio del Cioccolato di Modica , Nino Scivoletto, riguarderà ben 18 grappe italiane e sarà curata da Leonardo Pinto e da Giorgio Solarino.

Due gli appuntamenti in programma martedì 16. Il primo alle ore 14:00 organizzato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa in collaborazione con i Consorzi : Olio Monti Iblei Dop, Ragusano Dop, Cioccolato di Modica IGP, Carota Novella di Ispica IGP, Pomodoro di Pachino IGP, Cerasuolo di Vittoria DOCG e Slow Food Ragusa, prevede la presentazione del Menù Ibleo, per l’occasione elaborato dallo Chef Claudio Ruta che ha sapientemente utilizzato tutte le produzioni di eccellenza per la elaborazione di piatti di sicuro apprezzamento, fra i quali figura il cioccolato di Modica IGP, impiegato nel dessert e che si ritrova quale ingrediente caratterizzante in “CHO” primo liquore con Cioccolato di Modica IGP. Alla presentazione del Menù Ibleo ,la cui promozione mira a rappresentare anche un importante attrattore turistico per il territorio ragusano, presenzierà il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Patrizia Valenti. Doveroso segnalare, fra tutti, i contributi offerti per la organizzazione dell’evento, dall’ing. Giuseppe Cianciolo Funzionario Responsabile Ufficio Politiche Comunitarie e Sviluppo Locale per il Libero Consorzio e del Responsabile Tecnico del Consorzio Olio Monti Iblei DOP, Umberto Godano .

Alle ore 16:00, sempre di martedì 16 aprile, una fantastica e speciale degustazione dell’Amarone della Valpolicella in abbinamento con il primo e unico Cioccolato di Modica IGP , guidata dai delegati Onav di Verona, Francesco Galeone e Onav di Modica, Giorgio Solarino , per il Consorzio Tutela Cioccolato Di Modica. Prestigiose le sei etichette in degustazione : Tenuta Santa Maria di Gaetano Bertani -Amarone della Valpolicella DOCG Classico Riserva 2017; Torre di Terzolan Amarone della Valpolicella DOCG 2017; Bertani Amarone della Valpolicella DOCG Classico 2015; Pasqua Vigneti e Cantine MAI DIRE MAI Amarone della Valpolicella DOCG 2015; Gerardo Cesari Amarone della Valpolicella DOCG Classico Riserva “ Bosan” 2015; Clementi Amarone della Valpolicella DOCG Classico 2013.

Mercoledì 17 aprile alle ore 13:00, in occasione del decennale del riconoscimento UNESCO a Pantelleria della “Pratica della vite ad alberello” , l’Assessorato regionale siciliano alla Agricoltura, in collaborazione con IRVO e Consorzio Cioccolato di Modica IGP, organizza una degustazione in abbinamento ai vini da dessert siciliani. Presenti Salvatore Murana V.Presidente Consorzio DOC Pantelleria ,Nino Scivoletto Direttore Consorzio Cioccolato di Modica IGP, Gianni Giardina Enologo IRVO e Giorgio Solarino Delegato Onav Modica.

“Non potevamo mancare ad un evento come Vinitaly considerato da tutti luogo di comunicazione e di valorizzazione delle eccellenze italiane – dichiara il Direttore del Consorzio del Cioccolato di Modica IGP Nino Scivoletto – innanzitutto per concorrere alla affermazione del MENU’ IBLEO , iniziativa voluta dal Commissario Patrizia Valenti del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di interesse strategico per la valorizzazione dei prodotti e del territorio ibleo. Siamo altresì grati al Consorzio Italiano della Grappa e al Consorzio della Valpolicella per avere scelto di abbinare ai loro prodotti il nostro cioccolato di Modica IGP. Orgogliosi, infine, di stare al fianco dell’Assessorato Regionale alla Agricoltura e all’Irvo che hanno scelto il nostro cioccolato per proporlo in abbinamento ai vini da dessert siciliani per l’evento del decennale UNESCO di Pantelleria” .





Luogo: Verona