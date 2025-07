Il cimitero di Ponte San Giovanni usato come una discarica IMMAGINI

Un cimitero scambiato per una discarica. Brutta scena per quanti si sono recati a rendere omaggio ai propri cari defunti che riposano nel cimitero di Ponte San Giovanni.

I cassonetti posti all’ingresso del camposanto sono colmi di rifiuti. Al punto che i sacchi neri sono sparsi tutto intorno. E si tratta di rifiuti che ben poco hanno a che vedere con le manutenzioni e le pulizie di cappelle e loculi. Come dimostra la presenza di lattina, bottiglie di bevande, avanzi di cibo e rifiuti chiaramente domestici, come testimoniano le foto inviate da un nostro lettore.

E non è la prima volta che i cittadini del comprensorio si trovano di fronte una scena del genere. Per questo chiedono maggiore sorveglianza ed anche misure che possano scoraggiare gli incivili che abbandonano rifiuti, come telecamere di sorveglianza. C’è anche chi propone la chiusura notturna del parcheggio del cimitero di Ponte San Giovanni, così che la gente non possa più andarci a bivaccare.