Il Ciclodromo di Corvia riapre le porte ai Giovanissimi per il 1° Trofeo Fria - Tuttoggi.info

L’attività dell’UC Foligno Start riparte anche sotto il profilo organizzativo con il primo evento dell’annata 2024 dedicato ai Giovanissimi. Sabato 6 aprile al Ciclodromo di Corvia si tornerà infatti a respirare l’atmosfera delle competizioni in occasione del 1° Trofeo Fria, manifestazione che sancirà la ripresa delle gare su strada nel calendario regionale di categoria.

I 650 metri dell’anello posto alle porte di Foligno saranno quindi teatro di un nuovo pomeriggio all’insegna del divertimento e della pura passione per la bici, grazie all’entusiasmo dei piccoli corridori partecipanti, tutti di età compresa tra i 6 e i 12 anni. Non mancheranno però anche dei contenuti agonistici di interesse, con le canoniche 6 batterie in programma a chilometraggio crescente a seconda della classe d’età. Ad aprire le danze alle ore 16:00 sarà la categoria G1, impegnata sulla distanza dei 3 giri, mentre il gran finale sarà riservato alla prova regina dei G6, lunga ben 24 tornate. A conclusione della giornata prevista una ricca premiazione che coinvolgerà, come di consueto, sia i protagonisti delle singole manche che le società capaci di distinguersi nelle graduatorie a punti e a partecipanti.

Grande attesa soprattutto per i padroni di casa dell’UC Foligno Start, senza dubbio desiderosi di ben figurare sul terreno amico. Forti di un contingente, se al completo, di ben 23 unità i Falchetti sembrano avere dalla loro tutte le carte in regola per raccogliere un bottino di quelli ricchi, in luce anche degli ottimi riscontri emersi nelle prove di Short Track su mountain bike con cui il team ha inaugurato il 2024. Per il gruppo sportivo guidato dal presidente Mauro Angelucci l’obiettivo primario resterà comunque quello di regalare a tutti i presenti la prima festa di ciclismo della stagione. Quale modo migliore del resto anche per omaggiare il marchio Fria, title sponsor della manifestazione nonché partner storico del sodalizio composto dall’UC Foligno e dall’UC Foligno Start.