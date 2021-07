Il centrodestra candida Bernardo a Milano e Maresca a Napoli - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Secondo quanto si apprende, il vertice del centrodestra ha trovato l’accordo sulle candidature di Luca Bernardo a sindaco di Milano e di Catello Maresca a sindaco di Napoli.

“Abbiamo deciso di candidare Catello Maresca, magistrato anti-camorra, giovane, onesto, capace, con le idee chiare per rilanciare Napoli, e uno dei più importanti primari degli ospedali milanesi, pediatra ma non solo, e in prima linea contro il Covid, Luca Bernardo a Milano”, ha commentato il segretario della Lega Matteo Salvini. “Siamo una squadra compatta, ci proponiamo di essere uniti e vincenti sia a Milano che a Napoli”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).