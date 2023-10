Il Centro Salute di Castiglione chiuso per lavori, così cambiano i servizi

Lo stop da lunedì 23 ottobre a domenica 5 novembre

Da lunedì 23 ottobre a domenica 5 novembre il Centro di Salute di Castiglione del Lago rimarrà chiuso per consentire i lavori di ristrutturazione ed ammodernamento dell’intera sede che porterà ad un incremento dei servizi. Le attività erogate, al fine di evitare disservizi e disagi all’utenza, continueranno ad essere garantite.

Solo per due giorni, il 23 e il 24 ottobre, saranno sospesi i prelievi ematochimici e da mercoledì 25 riprenderanno come di consueto. La regolarizzazione delle richieste potrà essere effettuata presso il punto Cup dell’ospedale di Castiglione Lago o presso la farmacia locale.

Per quanto riguarda l’attività di Aggregazione funzionale territoriale il 23 e 24 ottobre sarà garantita presso lo studio medico del sanitario di turno mentre dal 25 riprenderà presso la sede del Centro di Salute.

Sospeso solo per due giorni, il 23 e il 24 ottobre, l’ambulatorio pediatrico che poi tornerà in funzione in sede.

Le attività del medico responsabile, dell’assistente sociale e quella dell’infermieristica ambulatoriale saranno trasferite presso la sede del Punto di erogazione di Panicale per l’intero periodo.

Anticipata la consegna dei farmaci/nutrizionali che si concluderà venerdì 20 ottobre. Per le urgenze ci si potrà rivolgere al Punto di erogazione di Tavernelle.

Le attività ambulatoriali saranno spostate in altre sedi pur mantenendo il consueto calendario di visite: Oculistica e Reumatologia saranno trasferite presso il Punto di erogazione di Tavernelle; Dermatologia presso il Punto di erogazione di Passignano; Geriatria presso il Punto di erogazione di Panicale dove resterà operativo fino al prossimo 15 novembre. Il Servizio consultoriale sarà gestito direttamente dalle ostetriche, secondo le esigenze delle utenti.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare l’Urp del Distretto del Trasimeno al numero: 075 8354218.