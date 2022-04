Il castiglionese Adriano Bertone nominato Ambassador dell'Anno europeo dei Giovani - Tuttoggi

Il ventenne è già promotore della task force giovanile del Trasimeno e dell’impresa sociale Generazione T. Promuoverà l'Umbria

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e l’Agenzia nazionale per i giovani hanno nominato nei giorni scorsi quaranta Ambassador dell’Anno europeo dei giovani 2022.

In Umbria tale riconoscimento è stato assegnato al ventenne castiglionese Adriano Bertone che negli ultimi anni si è fatto promotore della task force di giovani per le politiche giovanili del Trasimeno e dell’impresa sociale per le politiche giovanili GenerazioneT.

In tutto sono quaranta i giovani selezionati in tutta Italia con lo scopo di promuovere sui rispettivi territori regionali, con eventi e iniziative, le opportunità che le politiche dell’Unione europea offrono ai giovani a sostegno del loro sviluppo personale, sociale e professionale.

Il riconoscimento assegnato a Bertone è stato ufficializzato a Roma con una cerimonia che si è svolta nei giorni scorsi (giovedì 24 marzo) alla presenza del ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone e del commissario europeo con delega alla gioventù Marija Gabriel.

“Noi giovani – ha commentato Bertone – dobbiamo essere informati e presenti nel costruire la nostra Europa. È questo l’inizio di un lungo percorso, ma credo che in Umbria si possa fare un ottimo lavoro. L’Umbria è molto ricettiva da questo punto di vista. Ci sono tanti ragazzi interessati e il fatto che l’Europa arrivi nella nostra regione ci consentirà di avere tante occasioni per rilanciare gruppi di lavoro come GenerazioneT e di fare in modo che i ragazzi si impegnino per il proprio territorio e per avere più occasioni per loro stessi. Dovrà essere un lavoro condiviso da tutti”.