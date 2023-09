Il caro vacanze si fa sentire per due italiani su tre - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Un’estate di rincari per almeno due italiani su tre. E’ l’effetto dell’inflazione che perdura ormai da diversi mesi e non risparmia nemmeno le vacanze. Secondo un’indagine di Euromedia Research, infatti, oltre il 62% degli italiani che hanno trascorso le ferie al mare o in montagna hanno riscontrato un significativo aumento dei prezzi rispetto allo scorso anno. Un aumento che ha condizionato anche la durata dei giorni di soggiorno e, addirittura, la possibilità di una pausa.

fsc/abr/gsl