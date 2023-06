Il cardiochirurgo Giuseppe Coletti Cavaliere della Repubblica, in carriera oltre 4300 interventi - Tuttoggi.info

Il tifernate è attualmente responsabile della Cardiochirurgia 2 dell’Istituto Clinico S. Rocco di Ome-Brescia, l'onorificenza gli è stata conferita lo scorso 2 giugno dal Capo dello Stato

C’e’ anche il noto cardiochirurgo di Città di Castello Giuseppe Coletti, autentico luminare del settore, fra gli insigniti dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica conferiti dal Capo dello Stato, lo scorso 2 Giugno, attraverso il Prefetto di Brescia Maria Rosaria Laganà ed il sindaco di Collebeato Angelo Mazzolini.

Questa è la motivazione ufficiale che ha preceduto la consegna dell’onorificenza al neo-cavaliere: “Grazie ad una ammirevole dedizione al proprio lavoro con costanza e determinazione dal 2007 ha avviato un progetto con l’Unità Operativa di Cardiologia sull’impianto percutaneo nelle protesi valvolari aortiche con e senza assistenza della circolazione extra-corporea applicando tecniche innovative. E’ stato altresì promotore presso il dipartimento cardiotoracico degli ospedali civili di Brescia delle procedure di impianto di protesi valvolari mitraliche e trans-catetere”.

“Il prestigioso riconoscimento al dottor Giuseppe Coletti, è motivo di orgoglio per tutta la comunità tifernate, alla quale da sempre appartiene con profondo senso di vicinanza. L’onorificenza conferitagli premia le straordinarie qualità professionali e umane che il dottore ha dimostrato da sempre in prima linea nel salvare vite umane e ridare il sorriso a tante famiglie. A lui giungano le più sentite felicitazioni e senso di gratitudine a nome della giunta e della comunità locale”. E’ quanto dichiarato dal sindaco, Luca Secondi, appena appresa la notizia dell’importante e prestigioso riconoscimento al dottor Giuseppe Coletti, che nel 2012 era stato insignito del titolo di “Tifernate dell’Anno” dal Rotary Club Citta’ di Castello.

Giuseppe Coletti si è laureato nel 1981 in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Perugia, con successiva specializzazione in Cardioangiochirurgia (1987). Ha frequentato il dipartimento di cardiochirurgia dell’Ospedale St. Antonius di Nieuwegein (Olanda) come residente ed in seguito ha lavorato come Senior House Officer presso la cardiochirurgia dell’Ospedale di Papworth (Cambridge-GB). Dal 1990 al 2011 è stato dirigente di I° livello presso l’U.O. di Cardiochirurgia degli Spedali Civili di Brescia, prendendone la direzione dal 2011 al 2018. Attualmente è responsabile della Cardiochirurgia 2 dell’Istituto Clinico S. Rocco di Ome-Brescia, (Gruppo San Donato-University e Research Hospitals) e la casistica chirurgica come primo operatore è di 4373 interventi di chirurgia cardiaca.