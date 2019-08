Il cantante lirico Ronald Yeung è la “Voce Rivelazione” di Castel Viscardo

Il cantante lirico Ronald Yeung, classe 1993, si è aggiudicato il premio “Voce Rivelazione” alla diciottesima edizione dei “Corsi Estivi di Perfezionamento e di Interpretazione Musicale” di Castel Viscardo, con valutazione unanime dei Maestri Isabel Yi Man Chuan, Roberto Abbondanza e Riccardo Cambri.

Il Sindaco Daniele Longaroni ha consegnato al giovane artista un “sogno di terracotta” realizzato, come da tradizione, dal Maestro artigiano Alberto Bellini.

“Siamo molto orgogliosi di aver premiato questo valente ragazzo di Hong Kong”, afferma il primo cittadino, “al quale l’Amministrazione Comunale di Castel Viscardo formula vivi auguri per un futuro professionale ricco di soddisfazioni; ci ha fatto molto piacere ascoltare le sue parole di sincero apprezzamento per l’alta qualità didattica delle nostre Master e per l’eccellente ospitalità castellese”.

“Ronald possiede una voce di bari-tenore”, precisa il docente Abbondanza, “molto utile quando si è direttori di coro, in quanto si riesce a coprire quasi tutta la tessitura delle voci. Ha alle spalle studi di composizione ma la sua attività prevalente è quella di vicedirettore del Wah Yan College Choir, di cui è titolare il celebre Maestro Lesley Chan, e di insegnante di musica allo stesso Wah Yan College Kowloon di Hong Kong; è inoltre direttore del gruppo vocale-strumentale hongkonghese The Greeners. Per la seconda volta si è presentato all’esperienza formativa di Castel Viscardo, quest’anno come insegnante accompagnatore dei ragazzi studenti. Abbiamo ritenuto di premiare lui perché, non mirando ad una carriera canora bensì ad un approccio più ampio alla tecnica vocale, ha mostrato grandissima propensione all’apprendimento dei fondamentali, riuscendo a raggiungere un livello considerevole in pochissimo tempo. L’estensione è già buona, ottima l’intonazione, eccellenti le doti musicali ed interpretative. Continuando su questa strada, Ronald diventerà un signor musicista e potrà puntare alla conduzione di ensemble professionali”.

