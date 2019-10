Il candidato al consiglio regionale David Militoni insieme all’On. Tullio Patassini visitano le aziende del territorio

Prosegue la serie di incontri con le realtà produttive e con le eccellenze del territorio per David Militoni, candidato della Lega in consiglio regionale. Lunedì scorso, 21 ottobre, Militoni ha ricevuto la visita dell’onorevole Tullio Patassini, membro della Commissione Attività produttive della Camera. I due esponenti del Carroccio hanno trascorso la giornata incontrando i rappresentanti e i lavoratori di alcune fra le più importanti aziende del territorio, soffermandosi a lungo a ragionare con imprenditori e dipendenti.

L’onorevole Patassini si è soffermato sulle riforme realizzate nel corso dei quattordici mesi di governo a guida leghista, in particolare sulla flat tax e le agevolazioni alle imprese, che hanno consentito a molte realtà di tornare competitive. David Militoni, invece, ha parlato del consorzio per le aree industriali Terni-Narni-Spoleto, che ha prodotto sprechi come la zona industriale fantasma di San Giacomo costata ben 6 milioni di euro e che, ad oggi, non ha mai registrato alcun insediamento produttivo.

L’impegno preso dal candidato con le realtà produttive del territorio è quello di garantire migliori collegamenti infrastrutturali e un’efficace rete fra imprese, in grado di collocarle in una posizione migliore dal punto di vista dei mercati locale ed extraregionale.

La visita dell’onorevole Patassini si è poi conclusa a pranzo, in compagnia del candidato e di numerosi simpatizzanti e sostenitori.

Nella foto il candidato Militoni (Lega) con il leader di partito Matteo Salvini – Comunicato di Campagna Elettorale per le Regionali 2019

