Il Campionato Italiano Paramotore e Paracarrello all’aeroporto di Castiglione del Lago - Tuttoggi.info

Seconda edizione del Campionato Italiano Paramotore e Paracarrello, nello splendido scenario naturale e paesaggistico dell’ex aeroporto “Leopoldo Eleuteri” di Castiglione del Lago

L’Aero Club Trasimeno, nell’ambito del proprio programma di iniziative per l’anno 2024, ha organizzato insieme all’Aero Club d’Italia, al CONI e con il patrocinio del Comune di Castiglione del Lago, la seconda edizione del Campionato Italiano Paramotore e Paracarrello , nello splendido scenario naturale e paesaggistico dell’ex aeroporto “Leopoldo Eleuteri” di Castiglione del Lago.

Il paramotore è un mezzo catalogato VDS (ultraleggero): si tratta di una vela con un apparato propulsivo indossato dal pilota come fosse uno zaino e che ha circa tre ore di autonomia oraria. Le prove previste sono “ Endurance ” (migliore economia di consumi), “ Navigazione ” (migliori tempi di volo) e “ Precisione ” (migliori performance di atterraggio).

A Castiglione del Lago stanno partecipando circa 20 atleti da tutta Italia: i primi quattro classificati andranno ai campionati mondiali che si svolgeranno ad agosto in Inghilterra. Tra i partecipanti c’è anche il campione italiano in carica Pasquale Biondo, che è anche campione del mondo di specialità. Al seguito degli atleti tra accompagnatori tecnici e sponsor, ci sono circa altre cinquanta persone che animano il bellissimo aeroporto.

«Siamo molto orgogliosi – afferma il presidente Aero Club Trasimeno Antonello Burchielli – di essere stati scelti da Aero Club Italia per la seconda volta consecutiva: la scelta premia sia la serietà dimostrata nell’organizzare la prima edizione ma anche la splendida “location” che probabilmente, grazie al Lago Trasimeno e alle splendide colline circostanti, non ha eguali nel resto d’Italia. Un ringraziamento va al vicepresidente Giancarlo Faltoni, a tutti i soci che si sono adoperati per l’organizzazione dell’evento e a tutta la struttura del Comune di Castiglione del Lago che si è impegnata a supportare il nostro sforzo organizzativo». Le gare proseguono domani e sabato, per terminare domenica mattina con la premiazione degli atleti in tarda mattinata.





Luogo: CASTIGLIONE DEL LAGO, PERUGIA, UMBRIA