Il Campionato di Perugia, Ternana e Gubbio: si inizia dal 25 agosto

La stagione al via l'11 agosto con il turno preliminare di Coppa Italia. Le ambizioni delle avversarie delle tre umbre, chiamate a 6 derby

Inizia il 25 agosto il campionato di Perugia, Ternana e Gubbio. Inserite, come da previsione, nel girone B della Serie C. La retrocessione delle Fere dai cadetti riporta ad avere 6 derby.

Le date del Campionato

Il campionato avrà inizio il 25 agosto (da stabilire i probabili anticipi di venerdì 23 e sabato 24). L’ultima gara della stagione regolare si disputerà tra sabato 26 e domenica 27 aprile. A maggio via ai playoff, le cui date devono ancora essere decise.

Tre i turni infrasettimanali previsti durante la stagione regolare: 25 settembre, 30 ottobre e 12 marzo. Con la sosta di fine anno il 29 dicembre.

La Coppa Italia

La stagione però scatterà già l’11 agosto con il primo turno eliminatorio di Coppa Italia. Secondo turno il 18 agosto. Poi le altre date:

27 novembre (mercoledì) ottavi di finale;

18 dicembre (mercoledì) quarti di finale;

22 gennaio (mercoledì) e 12 febbraio (mercoledì) semifinali;

finali 26 marzo (mercoledì) e 9 aprile (mercoledì)

Le avversarie

Nel girone B, insieme alle tre umbre, c’è l’Ascoli retrocesso dalla B. Il Milan Futuro, sorteggiato tra le seconde squadre dei club di A. Pianese e Campobasso salite dalla D. L’altra novità del girone B è rappresentata dal Legnano.

Queste tutte le squadre del girone B:

Arezzo

Ascoli

Campobasso

Carpi

Legnano Salus

Lucchese

Milan Futuro

Perugia

Pescara

Pianese

Pineto

Pontedera

Rimini

Sestri Levante

Spal

Ternana

Virtus Entella

Vis Pesaro

A questo punto dell’anno difficile fare valutazioni sulla forza delle squadre. Il blasone non conta, soprattutto in queste categorie. E molte società sono un cantiere aperto. O chiuso, come nel caso del Perugia, che attende ancora certezze circa la proprietà futura, se cambio ci sarà.

Da verificare le ambizioni dell’Ascoli di ritornare subito tra i cadetti. E quanto la Ternana vorrà mantenere dell’attuale rosa. La Torres rivelazione dello scorso campionato, nella stagione regolare. E il Pescara, lo scorso anno partito con altre ambizioni. Attenzione alla voglia di mettersi in mostra dei ragazzi di Daniele Bonera, già vice di Stefano Pioli e ora alla guida del Milan Futuro.