Il camion non ci passa e “smonta” il muro del bar

Paura e rabbia dei residenti a Gioielli di Castiglione del Lago, l'ennesimo incidente nonostante le segnalazioni di pericolo

Paura a Gioiella di Castiglione del Lago, per un incidente che poteva aver conseguenze ben peggiori. Un camion, transitando nella “solita” strettoia all’angolo di via Pozzuolo, ha impattato contro il muro dell’edificio che ospita il bar La Ruota, demolendone una parte in prossimità di un degli ingressi.

Fortunatamente nessuno dei clienti è rimasto coinvolto. Ma è tanta la rabbia dei residenti, che in diverse occasioni hanno segnalato al Comune la pericolosità di quel tratto di strada, anche con una raccolta di firme. Situazioni di pericolo simili sono state segnalate in altri tratti in cui i mezzi pesanti attraversano gli abitati nel territorio di Castiglione del Lago.