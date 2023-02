Il calendario delle attività dell'associazione Ocriculum: il 21 aprile "Natali di Roma" - Tuttoggi

Appuntamenti del mese di maggio

La seconda attività si terrà il 13 maggio, in notturna, sulle rive del Tevere, per rievocare il ritorno del corpo del Santo a Otricoli.

Dal 26 al 28 maggio, invece, appuntamento con “Ocriculum AD 168”, quest’anno giunto alla decima edizione. Tre giorni di rievocazioni storiche con legionari, navicularia, danzatrici, musici, vigiles e decine di rievocatori civili che porteranno i presenti in un municipio romano del II secolo.

Il “Sacramentum Legionis”

Il 21 e 22 ottobre, ancora, un altro evento rievocativo, il ” Sacramentum Legionis”, ovvero la rievocazione storica del giuramento dei legionari all’Imperatore.

L’associazione Ocriculum nasce per valorizzare l’area Archeologica di Ocriculum con manifestazioni di rievocazione storica, convegni, conferenze, campi di addestramento per legionari. Intende valorizzare, inoltre, anche il fiume Tevere che scorre nei pressi dell’area archeologica: l’antica città di Ocriculum, con il suo Porto dell’Olio, era uno dei più importanti approdi per condurre merci nell’antica Roma.