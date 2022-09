Il Bologna si aggrappa ad Arnautovic, 2-2 contro lo Spezia - Tuttoggi

LA SPEZIA (ITALPRESS) – Finisce 2-2 lo scontro andato in scena al ‘Piccò tra Spezia e Bologna. Gara bella e scoppiettante che ha messo in rilievo su tutti il brillante stato di forma del solito Arnautovic, oggi autore di una doppietta per i felsinei. Inizio sprintoso della squadra di Mihajlovic che dopo appena sette giri di lancette trova il gol del vantaggio: intuizione vincente di Medel che, con un assist in profondità, innesca Arnautovic che salta Dragowski e segna la rete dello 0-1 con il sinistro. Incassato lo svantaggio, lo Spezia prova a riportarsi in partita e, al 14′, dalla sinistra Nikolaou crossa basso per Kovalenko che, dal limite, cerca la rete ma il pallone non trova la porta. Due minuti dopo i liguri ci riprovano: questa volta è Nzola a tentare l’affondo in area con un sinistro indirizzato sul primo palo, ma Skorupski è attento e salva il risultato. Scampato il pericolo, il Bologna prova a gestire le sfuriate offensive dell’undici di Gotti ma in pieno recupero, al 47′, i padroni di casa festeggiano il pari firmato da Bastoni, grazie a una conclusione vincente dal limite dell’area che inchioda il primo tempo il primo tempo sul risultato di 1-1. Al ritorno in campo dagli spogliatoi, il Bologna sembra avere ritrovato la determinazione mostrata nella prima parte di gara ma, al 54′, sugli sviluppi di un calcio piazzato calciato da Bastoni, Schouten anticipa tutti ma di testa insacca nella sua porta per il sorpasso dei padroni di casa. La reazione del Bologna non tarda ad arrivare e, al 64’, Soriano premia l’inserimento del solito Arnautovic: l’attaccante austriaco non si lascia sfuggire l’occasione e con una conclusione precisa batte Dragowski per il gol del pari. Gli ultimi minuti di gara sono combattuti ma le due difese non commettono errori e il match si conclude sul risultato di 2-2.

