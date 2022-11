Il Bologna rimonta il Torino e vince 2-1 - Tuttoggi

BOLOGNA (ITALPRESS) – Vittoria in rimonta per il Bologna di Thiago Motta, che con carattere batte il Torino e infila la terza vittoria di fila in campionato, mentre i granata sono costretti allo stop dopo il successo casalingo contro il Milan. Prima fase di match piuttosto bloccata, con tanti duelli in mezzo al campo, che non maturano però in offensive concretamente pericolose. Svolta della gara che arriva però al 23′, con la fuga di Miranchuk e l’intervento da calcio di rigore di Lucumì. Dal dischetto va Lukic, che infila Skorupski e porta avanti i suoi, cambiando così il canovaccio tattico della partita. Bologna che ha conseguentemente bisogno di alzare il baricentro e provare ad insidiare Milinkovic Savic. Poco movimento sul frangente offensivo rossoblù, con i giocatori di Thiago Motta che non riescono a sciogliere l’intricata matassa messa su dal Torino, ordinato e attento nella gestione del vantaggio conquistato. Nessun particolare acuto fino al termine della prima frazione di gioco, che si conclude con i granata in pieno controllo del risultato e un Bologna fin troppo timido.

Atteggiamento, quello degli emiliani, che sembra permanere anche in avvio di ripresa, con il Torino che senza sbilanciarsi troppo cerca tramite il palleggio la via del secondo gol. Il Bologna col passare dei minuti aumenta i giri del motore e i cambi di Thiago Motta sembrano dare nuova verve ai suoi. Decisivi gli ingressi di Vignato e Orsolini, che confezionano la rete del pareggio per i rossoblu, con la palla del primo a servire proprio il numero 7, freddissimo nel battere Milinkovic Savic. Gol che regala energia e voglia al Bologna, invertendo la polarità della gara, con il Toro in evidente confusione e la squadra di Thiago Motta sempre più propositiva. Freccia del sorpasso per i padroni di casa al 73′, con la palla recuperata da un indemoniato Orsolini e messa al centro per Posch, che col suo primo gol in Serie A, da due passi, porta avanti i suoi. Quella dell’austriaco è la rete che indirizza definitivamente il match, consegnando tre punti d’oro al Bologna e rilanciandolo prepotentemente verso la parte sinistra della classifica.

– foto LivePhotoSport –

