Il Bignami day torna a Reggio Emilia il 19 e 20 ottobre 2024 - Tuttoggi.info

Un’occasione unica: provare gratuitamente le ultime novità nella ricca proposta di armi corte distribuite da Bignami. Il Tiro a segno di Reggio Emilia ospita sabato 19 ottobre (tutto il giorno) e domenica 20 ottobre (la mattina) la quarta edizione dell’evento itinerante ideato dall’importatore e distributore di Ora (Bz). Sulle linee dello stand a 25 metri (il poligono reggiano non dispone di linee dedicate alle carabine) sarà possibile testare a fuoco gratuitamente gli ultimi arrivi di Glock, Cz, Walther, Ruger, Colt Taurus, per citare soltanto alcuni dei brand distribuiti da Bignami. In un altro stand sarà allestita la vasta esposizione di cannocchiali e binocoli (Zeiss, Meopta, Bushnell, Nightforce 39optics), accessori, buffetterie (Blackhawk, Hogue) che gli appassionati di tiro sportivo e caccia potranno toccare con mano.

Per gli appassionati, sarà a disposizione anche il poligono a 10 metri per testare pistole e carabine ad aria compressa: in occasione dell’evento, Bignami presenterà in anteprima anche i prodotti Feinwerkbau, marchio tedesco di cui l’azienda altoatesina curerà la distribuzione.

Info: Tsn Reggio Emilia, tel. 0522.512261, info@tsnre.it

L’articolo Il Bignami day torna a Reggio Emilia il 19 e 20 ottobre 2024 proviene da Armi e Tiro.