“Il benessere della bellezza”, lunedì 12 febbraio a Foligno medici ed esperti a convegno sull’importanza dell’armonia estetica nei diversi momenti della vita - Tuttoggi.info

Il benessere che deriva dal sentirsi in armonia col proprio corpo, di avere un’estetica che ci rappresenta e valorizza in tutte le fasi della nostra vita, anche quelle della malattia. Il tema è di quelli importanti, perché quel benessere di cui parliamo sa essere un elemento che può fare la differenza quando si attraversa un periodo in cui la nostra salute è messa alla prova. Dalla cute alla cosmetologia, dal cibo alla psicologia: la medicina e l’estetica possono aiutare e sostenerci e proprio per questo Punto Form – Scuola di specializzazione professionale ha organizzato (lunedì 12 febbraio alle ore 16 presso l’Oratorio del Crocifisso a Foligno) un evento divulgativo dal titolo “Il benessere della bellezza – L’importanza dell’estetica nei diversi momenti della vita”.

Un appuntamento pensato per confrontarsi con esperti e medici intorno alla cultura del benessere e le buone pratiche di vita durante i momenti di malattia. Incontro che si rivolge alle imprese e alle Istituzioni che lavorano nel settore della salute del benessere ma anche ai cittadini per divulgare la conoscenza delle buone prassi e delle attività gratuite di consulenza e assistenza estetica già presenti sul territorio (con particolare riferimento al reparto di Oncoematologia dell’ospedale San Giovanni Battista di Foligno e al residence Daniele Chianelli adiacente all’ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia).

Il programma dell’evento prevede una serie di interventi da parte di esperti e che verteranno su varie tematiche inerenti il benessere, la bellezza, la pelle, la psicologia, l’estetica, la nutrizione, la cosmesi e la malattia. Moderati dal giornalista Andrea Luccioli, dopo i saluti di Gianni Angeli, presidente della Scuola .form e quelli istituzionali del Comune, all’incontro parteciperanno questi relatori: Amedeo Pieri (medico estetico) sul tema “Il rapporto con lo specchio”; Myriam Mazza, cosmetologa con l’intervento “Bella è possibile”; Valentina Caly, psicologa che interverrà sul tema “Essere amati, sentirsi belli: la relazione, lo specchio migliore in cui riflettersi”; Marco Proietti, nutrizionista, parlerà di “Cibo, amico per la pelle”; Michele Branca, massiofisioterapista, su “Il corpo e i codici del benessere”; Monica Ortolani, Comitato per la vita Daniele Chianelli porterà una testimonianza del lavoro svolto dalle estetiste specializzate in estetica oncologica ISpEO presso il Residence Daniele Chianelli di Perugia; la dott.ssa Antonella Giglietti, direttore reparto di Oncoematologia Osp. Foligno parlerà del lavoro svolto dalle estetiste specializzate in estetica oncologica ISpEO presso reparto stesso e infine Maria Rita Belluccini, coordinatore ISpEO interverrà su “L’Estetica Oncologica: trattamenti di bellezza sicuri per persone in terapia oncologica”.