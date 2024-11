Il 30 novembre si "accende" il Natale tifernate | Mercatini, pista di ghiaccio e oltre un mese di eventi - Tuttoggi.info

Anche Città di Castello è pronto per il Natale. Per oltre un mese, in centro storico e nelle frazioni, si respirerà infatti l’atmosfera delle feste tra mercatini e pista di pattinaggio su ghiaccio, oltre alle tantissime iniziative e grandi eventi culturali organizzati con il protagonismo delle associazioni e delle scuole, al fianco dell’amministrazione comunale.

Il 30 novembre si accende il Natale tifernate

Il 30 novembre si accenderà l’albero di Natale in piazza Matteotti con tutte le luminarie del centro storico e fino al 6 gennaio, ogni giorno, ci saranno attrazioni per tutte le età, presentate stamattina (26 novembre) nella conferenza stampa di Natale in città dal sindaco Luca Secondi, dall’assessore al Commercio e Turismo Letizia Guerri, dall’assessore alla Cultura Michela Botteghi e dal presidente del Consorzio Pro Centro Cristian Braganti.

Le novità

Sabato 30 novembre il cuore della città accoglierà anche i mercatini di Natale (inaugurazione ore 10) in corso Vittorio Emanuele, a due passi dall’albero di piazza Matteotti, dove è già in fase di allestimento la pista per il pattinaggio su ghiaccio (anch’essa con inaugurazione alle 10). Tutta la programmazione che riguarderà il centro storico “coinvolgerà sia i commercianti dei negozi, che saranno sempre aperti anche di domenica, – ha fatto sapere l’assessore Guerri – La pista di pattinaggio su vero ghiaccio è una novità pensata per tutti, come l’offerta a tema natalizio dei mercatini: due attrazioni che proponiamo per la prima volta tra gli eventi simbolo del periodo natalizio”.

Primo giorno intenso di eventi

Il primo giorno di “Natale in città” 2024 offrità anche tante opportunità culturali: il laboratorio per bambini “Decoriamo insieme l’albero di Natale” alla Biblioteca Carducci (ore 10.30-12.30 su prenotazione), la visita alla mostra Collezionismo tifernate Gerardo Dottori (ore 17 Pinacoteca comunale) e l’inaugurazione della XXIII Mostra Internazionale di Arte Presepiale in cattedrale (ore 17). Alle 18.30 verranno accese le luminarie con l’esibizione delle majorettes della Filarmonica di Lama e della banda di Forio d’Ischia.

Le conferme e non solo

Solide conferme, invece, per i Babbi Natale in Vespa, a cui si uniranno le automobili storiche il 21 dicembre (“Natale a due e quattro ruote” con il Club Auto Moto Storiche Altotevere e il Vespa Club Città di Castello), la discesa in canoa dei Babbi Natale del 25 dicembre, la festa di Capodanno in piazza Matteotti con l’Alternativa e la Befana volante dei Pompieri nel giorno dell’Epifania.

Tra le attrazioni del programma, che offrirà anche canti natalizi con le scuole, attività con il mondo delle associazioni e intrattenimento, ci saranno La Fabbrica di Cioccolato in piazza Andrea Costa dal 13 al 15 dicembre, con 100 metri quadrati tutti per i bambini, che potranno divertirsi con animazione e laboratori; il ritorno degli ambulanti di Forte dei Marmi (sabato 14 dicembre al parco Langer); il Presepe vivente itinerante a cura dell’oratorio Don Bosco (19 dicembre ore 21).

La cultura, dalla Pala di Santa Cecilia alla riapertura della Torre civica

“Per la Cultura il Natale 2024 sarà il Natale della Pala di Santa Cecilia, un regalo alla città e alla storia. Terminato il restauro sarà esposta al pubblico sabato 28 dicembre alle ore 16 con un nuovo allestimento in Pinacoteca e sarà ufficializzata la sua nuova attribuzione a Luca Signorelli”, ha anticipato l’assessore Botteghi, spiegando che “Città di Castello avrà una nuova opera di Signorelli grazie all’Università E-Campus, che ha aderito ad Art Bonus, permettendo di finanziare l’intervento. Botteghi ha poi annunciato anche la riapertura della Torre civica (7-14 dicembre dalle 10 alle 12 e 14-16) e del Centro Pillitu Meroni (4-5 gennaio, 10-12 e 14-16) grazie a Poliedro Cultura e il 41° Concerto di Natale dell’Associazione Corale Marietta Alboni (26 dicembre, ore 17, chiesa della Madonna delle Grazie).

Il Teatro comunale degli Illuminati offrirà l’esibizione di Michelangelo Pulci, sold out da settimane, che introdurrà il clima del Natale con The Christmas Carol (6 dicembre), il Concerto di Natale della Filarmonica G.Puccini (15 dicembre) e lo spettacolo Tuttorial degli Oblivion il 29 dicembre. Nella Pinacoteca comunale ci sarà infine una mostra dedicata a Novello Bruscoli, e nello studio Sarteanesi, che tornerà a vivere come studio creativo, avrà luogo un pomeriggio di live painting (15 dicembre) grazie ad alcuni artisti che hanno dato la loro disponibilità: Fabio Mariacci e Elio Mariucci, Andrea Lensi, Riccardo Antonelli, Luca Baldelli e Silvia Prosperi.

Natale nelle frazioni

Si conferma inoltre la collaborazione con le frazioni, in particolare con Trestina, dove il 7 dicembre alle ore 18, saranno accese le luminarie. Tre gli appuntamenti clou: sabato 14 dicembre al Teatro Ore d’oro con il Concerto di Natale del coro dell’Istituto comprensivo di Trestina A.Burri, il 22 dicembre in piazza Garinei con “Aspettando il Natale” e per l’Epifania con “Brucia la Befana”. Protagonista anche Badia Petroia, con il concerto all’alba del Solstizio d’inverno presso l’abbazia (21 dicembre ore 6-7.30).

“Oltre al Comune, con il quale la sinergia nel collaborare è sempre molto attiva – ha voluto sottolineare Braganti – vogliamo ringraziare tutte le attività del centro, che hanno contribuito in maniera diretta alla realizzazione del programma natalizio e che quotidianamente si impegnano a tenere vivo ed accogliente il cuore cittadino. Confidiamo che il nostro proposito di donare un’atmosfera natalizia sia ben accolta da cittadini, clienti e turisti, così da riempire piazze e vie di gente felice e sorridente”.

ll cartellone completo di “Natale in città” e gli aggiornamenti potranno essere consultati in tempo reale durante tutto il periodo delle festività sul portale istituzionale “Città di Castello Turismo” o sul sito web del Comune, sui canali social dell’ente e sulla cartellonistica che sarà sistemata nei luoghi di maggior passaggio della città.