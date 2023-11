Il 29 novembre la premiazione del contest Make to Care - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Sanofi ha annunciato i sei finalisti dell’ottava edizione del suo contest Make To Care, nato con Maker Faire Rome – The European Edition per premiare e promuovere idee e progetti volti a migliorare la qualità di vita di chi convive con una disabilità. Da otto anni Make to Care intercetta proposte non convenzionali, frutto dell’inventiva e dell’intraprendenza di studenti, designer e start up, dei pazienti stessi o dei loro care giver o familiari, che si propongono di cambiare concretamente le prospettive quotidiane di chi vive la disabilità sulla propria pelle. La serata di premiazione finale è prevista per il 29 novembre presso lo Spazio Vittoria a Roma.

