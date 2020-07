Il 16 luglio hanno inizio i Defender Days - Tuttoggi

Nuova Defender è finalmente arrivata in Italia. La vettura è già nelle concessionarie e i primi clienti la stanno guidando. Defender è l’icona di Land Rover reinventata per il ventunesimo secolo, una categoria a sé stante, intelligente, capace e sicura per tutta la famiglia; è l’auto ideale per chi ama l’avventura e le nuove scoperte, per chi apprezza il valore di comunità e si batte per fare la differenza.

La nuova Defender esce sul mercato in un momento storico molto complicato, caratterizzato da emergenza sanitaria e dal rispetto di protocolli per la sicurezza che stanno cambiando radicalmente le nostre esperienze quotidiane. Per questo, con il chiaro obiettivo di permettere a tutti di conoscere e vivere a fondo questa straordinaria vettura, di comprenderne i valori unici, la sua capacità di superare ogni ostacolo, come quello del distanziamento sociale, abbiamo scelto una modalità virtuale di lancio che confluisce in una piattaforma digitale. Dal 16 luglio, sarà live un HUB che diventa un grande contenitore di contributi multimediali riguardanti la Defender e non solo, un universo di esperienze di guida nel nostro Paese, di approfondimenti, di interviste, di curiosità e aneddoti da vivere e condividere appassionatamente.

Ne verrà fuori l’immagine di una vettura unstoppable, capace come sempre di grandi cose e di un’Italia da scoprire, un Paese meraviglioso che ha ancora tanti angoli nascosti, belli e pieni di fascino. Un’Italia che si è fermata, ma che è già ripartita con uno spirito indomito, anch’esso unstoppable come Defender: #UNSTOPPABLEITALY. Questo HUB accompagnerà la Rete dei Concessionari, tutti i nostri appassionati, i Clienti, i Soci dei nostri Club, chiunque vorrà seguirci, dal 16 luglio fino a tutto settembre 2020. Lo streaming del 16 luglio del nostro Broadcast Cut sarà un vero e proprio filmato che raccoglierà, in formato di pillola, tutti i contributi che hanno creato l’universo Defender e, nel periodo dei prossimi due mesi, attraverso l’HUB, ciascuna pillola potrà essere approfondita nelle diverse pagine dedicate.

Un viaggio incredibile a bordo di Nuova Defender, toccando località straordinarie in Italia, scelte dalle nostre Concessionarie, attraverso le voci e le sensazioni dei migliori esperti del settore e dei nostri più grandi appassionati che l’hanno provata, testata e potuta ammirare in anteprima, scoprendo tutti i segreti e i dettagli della rinascita di un mito che ora è finalmente arrivato nel nostro Paese.

Saranno tanti i contributi, introdotti dal saluto iniziale di Daniele Maver, Presidente di Jaguar Land Rover Italia, e dai suoi successivi interventi, come quelli relativi alle esperienze dei Concessionari, dei primi Clienti che l’hanno acquistata, dei nostri Ambassador e degli amanti di questo assoluto mito automobilistico. Dall’Inghilterra, il racconto di Massimo Frascella Creative Director di Land Rover ed infine la consegna della prima Defender alla Croce Rossa Italiana, nell’ambito di un sodalizio ormai storico, tra Land Rover e l’ente umanitario, sono solo alcuni fra i tanti elementi e racconti che coinvolgeranno emotivamente gli appassionati.

(ITALPRESS).