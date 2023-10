Iis Cavour Marconi Pascal, dopo l'incendio sede di Piscille chiusa lunedì e martedì - Tuttoggi.info

Disposta la sospensione delle attività didattiche per il 30 e 31 ottobre nella sede centrale del "Cavour Marconi Pascal". Personale al lavoro per eventuale trasloco

Rimarrà chiusa per gli studenti lunedì 30 e martedì 31 ottobre la sede centrale di Piscille dell’Istituto di istruzione superiore “Cavour Marconi Pascal” di Perugia. Dopo l’incendio avvenuto sabato pomeriggio, nel tardo pomeriggio di domenica è stata pubblicata dal dirigente scolastico Andrea Agostini la circolare che comunica la sospensione delle attività didattiche per i primi due giorni della settimana, in attesa dell’ordinanza da parte degli organi competenti prevista per le prossime ore. Chiusura che si aggiungerà a quella già prevista per l’1 e 2 novembre secondo il calendario scolastico regionale ed al 3 novembre come disposto dalla scuola con una precedente circolare.

Si recherà invece regolarmente al lavoro il personale, che in questi due giorni lavorerà ad una riorganizzazione degli spazi delle sedi dell’Iis “Cavour Marconi Pascal” per poi riprendere regolarmente le lezioni presumibilmente nei giorni successivi, salvo altre comunicazioni. L’incendio avvenuto sabato pomeriggio in un locale dell’Ipsia di Piscille – mentre erano in corso dei lavori – ha infatti provocato l’inagibilità dell’area degli uffici e delle aule al piano superiore, stando a quanto comunicato dai vigili del fuoco di Perugia intervenuti sul posto. Non ci sarebbero particolari danni, ma il fumo ha invaso alcuni degli spazi utilizzati da studenti e docenti che hanno bisogno di essere adeguatamente arieggiati.

Questo il testo della circolare:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SENTITA la Provincia di Perugia;

TENUTO CONTO di quanto indicato dalle autorità competenti, al fine di consentire di ripristinare la salubrità dei locali scolastici;

Nelle more dell’emanazione da parte degli organi competenti di una specifica ordinanza

COMUNICA

Che il giorno 30 e il giorno 31 ottobre 2023 saranno sospese le attività didattiche all’interno del plesso di Piscille, situato in via Assisana 40/D.

Le attività previste con circ. n. 87 del 27 ottobre 2023 per il giorno 31 ottobre 2023 in località Pian di Massiano si svolgeranno regolarmente.

Il Personale ATA in servizio presso la sede centrale, qualora non sia in permesso o ferie, si recherà in sede, dove, all’esterno, sarà coordinata la riorganizzazione del servizio, con eventuale spostamento in altre sedi.

Seguiranno ulteriori comunicazioni“.