IDENTITIES - Tuttoggi.info

2 – 22 Maggio, 2025

Rossocinabro

Via Raffaele Cadorna, 28

00187 Roma

A cura di Joe Hansen

Entrata libera

La prima mostra della rassegna Rome Contemporary 6 edizione è dedicata al tema delle Identità. L’esposizione intende esplorare il complesso rapporto tra l’individuo, la società e le dinamiche delle città contemporanee. Attraverso le opere selezionate, si analizzeranno gli stili di vita e le molteplici forme dell’essere che si manifestano parallelamente alla nostra esistenza quotidiana. I comportamenti e le pratiche quotidiane emergono come specchio fedele delle città e delle società che abbiamo costruito e che, a loro volta, hanno plasmato un’identità personale. Questo inedito carattere urbano si configura come un nuovo ordine che influenza e modifica profondamente la nostra vita di ogni giorno. Il titolo è un invito a riflettere sulla complessità dell’identità umana e sulla natura illusoria delle categorizzazioni culturali. In un mondo globalizzato, dove le interazioni tra individui di diverse provenienze sono sempre più frequenti, la ricerca di una definizione univoca di “identità culturale” si rivela un’impresa ardua e spesso fuorviante.

Gli artisti in mostra, provenienti da Europa, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Indonesia, Corea del Sud, Australia, Cina, America Centrale e Meridionale, Canada e Arabia Saudita hanno scelto l’arte come mezzo privilegiato per esprimere la loro visione del mondo. Liberi dalle costrizioni di definizioni rigide, essi ci offrono un caleidoscopio di prospettive, attraverso le quali possiamo intravedere la ricchezza e la fluidità dell’esperienza umana.

Artisti: Seema Alabdulhai, Marlene Amort, Marita Barragan, Helene Brinzas, Lorraine Brown-Glessner, Justin Chan, Antonia Vera Illingworth, Christine Kingerski, Christian Kleiman, Rebeccah Klodt, Alfredo Laporta, Tony Lian, Michael Lin, Hanna Liubinskaya, Fiona Livingstone, Marcus Luconi, Gertrude Lozeau, Nicole Martinelli, Eve Methot, Sandra Meyer, Ana Nobre, Katerina Panaretou, Lin Pin, Miguel Raymond, Crissy Renée, Giulia Rizzotti, Rosalorenza, Roger Schultz, Anne Swift, Josefina Temin, Miriam Vlaming, Neryhs Wo.

Credit image: Eager to Be by Christian Kleiman

