Ict, De Santis (Confindustria): "Industria continua ad investire, fino a +7% l'anno" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – ”L’industria sta continuando ad investire nell’Ict. Dopo il Covid il sistema delle imprese ha continuato a crescere e i dati del 2023 dimostrano che le imprese hanno continuato ad investire con una crescita del 6-7% all’anno. Quindi investiamo di più di quello che cresce l’economomia italiana”. Lo sottolinea Francesco De Santis, vicepresidente per la Ricerca e lo sviluppo di Confindustria, in occasione della presentazione del secondo Rapporto Anitec-Assinform sulla ‘Ricerca e innovazione Ict in Italia’.