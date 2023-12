MODENA (ITALPRESS) – “La Hydrogen Valley di Modena è il più importante esempio completo di questo tipo di progetto in Italia che cominciamo a realizzare”. Lo dice Orazio Iacono, amministratore delegato del Gruppo Hera, in occasione della firma a Modena del protocollo d’intesa per la creazione di un polo di produzione dell’idrogeno realizzato da Gruppo Hera e Snam, con l’obiettivo di contribuire alla decarbonizzazione dell’Emilia-Romagna.

col/sat/gsl