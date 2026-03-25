Ia, Orlando "Regole certe affinché non si affermi principio del più forte" - Tuttoggi.info

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Ia, Orlando “Regole certe affinché non si affermi principio del più forte”

ItalPress

Ia, Orlando “Regole certe affinché non si affermi principio del più forte”

Gio, 26/03/2026 - 00:03

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BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) -“Con grande fiducia nei confronti dell’innovazione dovremmo stabilire regole certe, perché la deregolamentazione trasforma questo tipo di strumento straordinario di crescita in un’occasione di affermazione del principio del più forte: la regola del più forte non garantisce che chi è più potente abbia sempre ragione o rispetti i diritti dei più deboli”. Così l’eurodeputato del Partito Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) Leoluca Orlando, sottolineando l’impegno a rafforzare una sovranità europea in campo digitale.
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