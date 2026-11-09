IA, Milano candidata sede Onu. Biffi "Nostra proposta vede uomo al centro" - Tuttoggi.info

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IA, Milano candidata sede Onu. Biffi “Nostra proposta vede uomo al centro”

ItalPress

IA, Milano candidata sede Onu. Biffi “Nostra proposta vede uomo al centro”

Lun, 09/11/2026 - 19:03

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MILANO (ITALPRESS) – “Oggi è un giorno molto importante per la nostra città. Presentiamo alle istituzioni la proposta per portare un pilastro ONU sulla governance dell’intelligenza artificiale qui a Milano”. Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alvise Biffi, a margine della presentazione della candidatura di Milano a sede del pilastro Onu per la governance dell’intelligenza artificiale.
“Possiamo ambire ad essere – prosegue – oltre che la fabbrica dell’intelligenza artificiale, anche il posto in cui la governance possa essere ispirata, perché non è tanto importante la velocità, quanto la direzione in cui ci stiamo spostando. E la nostra direzione è l’uomo al centro con tecnologia dell’intelligenza artificiale per moltiplicare e non sostituire”.
xu9/mgg/gsl

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