I vigili del fuoco di Città della Pieve hanno una piattaforma aerea | Immagini - Tuttoggi.info

I vigili del fuoco volontari di Città della Pieve hanno ora a disposizione una piattaforma aerea per i loro interventi.

Un traguardo straordinario nato dalla solidarietà del territorio, che permette di potenziare la capacità di intervento del Distaccamento locale dei vigili del fuoco volontari. L’acquisto di questo mezzo d’avanguardia rappresenta un successo collettivo: è stato infatti reso possibile esclusivamente grazie alle donazioni di cittadini, imprese, associazioni e Comune, che hanno risposto con entusiasmo alla raccolta fondi promossa dall’Associazione vigili del fuoco volontari di Città della Pieve “ODV-ETS”.

La cerimonia di consegna si è svolta a Palazzo della Corgna. L’evento si è aperto con la presentazione tecnica del nuovo mezzo e i saluti istituzionali, da parte del presidente e del vice-presidente dell’Associazione vigili del fuoco volontari di Città della Pieve, Fausto Pagliacci e Maurizio Fattorini, del Sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini e del Comandante dei vigili del fuoco di Perugia, ing. Rocco Mastroianni.

A seguire si è svolto il momento più atteso: la cerimonia di consegna delle targhe ai donatori, un atto di profonda gratitudine verso chi ha contribuito finanziariamente alla sicurezza della comunità.

La manifestazione si è poi spostata in Piazza del Plebiscito per la benedizione solenne del nuovo mezzo da parte del parroco.