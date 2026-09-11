I vantaggi del Patient Blood Management in cardiochirurgia - Tuttoggi.info

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I vantaggi del Patient Blood Management in cardiochirurgia

ItalPress

I vantaggi del Patient Blood Management in cardiochirurgia

Ven, 11/09/2026 - 17:03

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ROMA (ITALPRESS) – Il Centro nazionale sangue e l’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari Regionali hanno elaborato un Position Paper sull’applicazione delle strategie del Patient Blood Management in cardiochirurgia. Il documento è stato realizzato
attraverso una ricognizione dei centri di cardiochirurgia italiana e una analisi di
correlazione tra aderenza al Patient Blood Management e consumo di
emocomponenti.
sat/gtr/col

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