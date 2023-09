"I sentieri del cuore", la storia di Matteo Baroni in un libro: sabato la presentazione - Tuttoggi.info

Appuntamento sabato a San Gregorio, tra le 10 storie del libro anche quella di Matteo Baroni, a cui è dedicata l'associazione Il Sorriso di Teo

Si chiama “I sentieri del cuore” il libro che verrà presentato sabato 30 settembre alle ore 17 nella Sala della Resurrezione della parrocchia di San Gregorio a Spoleto. Una raccolta di storie vissute tra il reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia infantile dell’ospedale di Torrette di Ancona.

Tra i 10 racconti – 10 storie che raccontano le vite e la voglia di vivere del reparto – c’è anche quello relativo a Matteo Baroni, il tredicenne spoletino scomparso nel 2016 ed in onore del quale è stata fondata l’associazione Il Sorriso di Teo. Proprio a quest’ultima, così come alle associazioni a sostegno del reparto dell’ospedale anconetano che si prende ogni giorno cura di bambini con problemi cardiaci da ogni parte d’Italia, verranno destinati i proventi della vendita del libro. Grazie all’impegno de Il Sorriso di Teo, nata su impulso di Cristian e Alessandra, i genitori di Matteo Baroni, le scuole di Spoleto – ma non solo – sono state dotate di defibrillatori, con l’organizzazione anche di vari corsi per il loro utilizzo. L’incontro di sabato pomeriggio sarà anche l’occasione per conoscere le tante iniziative portate avanti da Il Sorriso di Teo.