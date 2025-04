I segreti della raccolta fondi nel corso promosso dal Cesvol - Tuttoggi.info

TERNI – Nella sala polivalente del Cesvol, al Polis di Cospea, si è svolto il primo incontro del corso di fundraising.

Il corso, organizzato dal Cesvol Umbria in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Steelbay, si articola in cinque lezioni.

Una grande opportunità per chi desidera acquisire competenze e strategie per promuovere raccolte fondi di successo per la propria associazione.

Tra gli argomenti trattati i fondamenti del fundraising, la pianificazione strategica e la definizione del caso, le strategie e tecniche di sollecitazione, il follow-up e la gestione delle relazioni, l’integrazione e l’applicazione pratica.

È ancora possibile aggiungersi al corso chiamando il numero 0744 812786 o inviando la mail a progettazionetr@cesvolumbria.org per informazioni e iscrizioni.