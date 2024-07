I protagonisti del cinema contemporaneo arrivano a Perugia - Tuttoggi.info

Dal 24 al 31 luglio torna il Festival FuoriPost, quest’anno per la prima volta all’Arena del Barton Park

In dieci anni è diventato uno degli appuntamenti cinematografici estivi più amati e frequentati della città: il FuoriPost, festival ideato dal PostModernissimo, quest’anno si sposta dalla piazzetta Montessori alla nuova Arena del Barton Park per 8 giorni di grande cinema raccontato dai suoi protagonisti. Dopo due settimane di programmazione e di grande partecipazione al Barton Park, da mercoledì 24 e fino all’ultima sera di luglio andranno in scena gli appuntamenti che permetteranno al pubblico umbro di incontrare alcuni dei protagonisti più interessanti e attivi della stagione cinematografica appena conclusa: “Le serate proposte negli anni passati hanno praticamente registrato sempre il tutto esaurito – spiegano da Anonima Impresa Sociale, realtà cooperativa che gestisce il PostModernissimo e altre sale umbre – con tanta gente che ha assistito agli incontri e alle proiezioni facendo sì che i registi abbiano molto apprezzato questa iniziativa e l’attenzione che la città riserva agli eventi di tale qualità. Del resto FuoriPost è un’occasione per dialogare con i protagonisti del comparto cinematografico, non solo registi ma anche attori e produttori, arricchendo di molto l’esperienza cinematografica. È una piccola restituzione di tutto quello che la comunità, venendo in sala, ci offre durante l’anno”.

Il primo appuntamento, quello del 24, sarà con il rapper e scrittore Luca Mascini, meglio noto come Militant A e leader degli Assalti Frontali. L’occasione è la proiezione in anteprima del film “Una vita all’assalto” che celebra la prima band del rap politicizzato in Italia. Con lui anche il regista Paolo Fazzini. Si prosegue giovedì 25 con Alba Rohrwacher e Saverio Costanzo, che presenteranno “Finalmente l’alba”, ambientato nella Cinecittà degli anni Cinquanta. Un vero e proprio kolossal made-in-Italy ispirato al primo caso di assassinio mediatico della storia, quello di Wilma Montesi.

Sarà il regista Carlo Sironi l’ospite del 26 luglio, per presentare al pubblico perugino la produzione italo-francese “Quell’estate con Irène”. Il film ha ottenuto una candidatura ai Nastri d’Argento e racconta l’amicizia di due diciassettenni che decidono di scappare insieme su un’isola lontana da tutti per poter finalmente vivere la loro prima vera estate. L’appuntamento di sabato 27 vedrà invece il ritorno a Perugia di un grande Maestro come Nanni Moretti, che si è anche prestato per un cameo nello spot promozionale dell’Arena FuoriPost realizzato da Anonima Impresa Sociale. L’occasione sarà ghiotta per i suoi tanti fan, non solo perché l’incontro avverrà a margine della proiezione di un grande classico come il suo “Aprile”, film che ha superato il quarto di secolo d’età, ma perché il regista romano regalerà al pubblico del Fuori Post “Il grido d’angoscia dell’uccello predatore (20 tagli d’Aprile)”, un suo corto presentato a Cannes nel 2003.

“Io, il tubo e le pizze” è l’opera in programma per il 28, con ospiti Filippo Gregoretti e Tai-Hsuan Huang, rispettivamente figlio e nuora del compianto regista Ugo Gregoretti. Il film è infatti l’ultimo realizzato dal il grande cineasta, documentarista e giornalista, rimasto finora inedito. Lunedì 29 sarà la volta dell’attore Edoardo Pesce, che accompagnerà il regista Enrico Maria Artale per la presentazione di “El paraiso”. Una storia d’amore tra una madre e un figlio, una tragedia colorata che affonda i propri eroi nelle sfumature cangianti dei loro umori più intimi, nella delicatezza e nella violenza. “Segnali di vita”, ultimo lavoro di Leandro Picarella, sarà al centro del penultimo appuntamento, con il regista agrigentino pronto a raccontare la genesi di un film decisamente originale che approfondisce il legame tra la scienza e l’umano. L’ultimo evento andrà in scena il 31 luglio quando Irene Dorigotti, regista e antropologa visiva, porterà il suo primo lungometraggio “Across”, dove mette in gioco tutta sé stessa, le sue origini e le sue esperienze.

Per favorire la presenza del pubblico, nell’ottica della massima inclusività, li spettatori se vogliono possono acquistare un accredito valido per tutte le serate dal 24 al 31 luglio, al costo di 21€. Lo stesso sarà disponibile alla biglietteria dell’Arena Barton Park o sarà possibile prenotarlo mandando una email a info@postmodernissimo.com.

In attesa che venga ufficializzato anche l’intero programma di agosto è stato già annunciato il nome del primo ospite: Margherita Vicario, regista attrice e cantautrice, sbarcherà al FuoriPost il 4 agosto per presentare al pubblico il suo “Gloria!”. Intanto è già tempo dei primi bilanci, a partire da quello legato all’iniziativa che ha permesso ai giovani spettatori e spettatrici da 0 a 17 anni di entrare gratuitamente a tutte le proiezioni (escluso il film Disney Inside Out 2 per politiche del distributore). L’iniziativa, parzialmente sostenuta grazie a un bando del Comune di Perugia finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha registrato un grande apprezzamento. Il bando è stato vinto da Anonima Impresa Sociale in partenariato con Consorzio Auriga, Rinoceronte Teatro e Auser. Decisamente riuscito anche il progetto “FuoriKids”, momenti laboratoriali destinati ai più piccoli in occasione delle proiezioni dedicate ai film per famiglie.

La nuova Arena ha portato il cinema in un’area della città che ha recentemente cambiato volto, facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici e prossima alle periferie. Immaginare un vero e proprio festival come il FuoriPost, con un parterre di grande qualità che va incontro a diverse audience, sarebbe sembrato utopistico fino a pochi anni fa. Un cambiamento che sottolinea ancora una volta il fondamentale ruolo di Anonima Impresa Sociale in ottica di “welfare culturale”.

L’intero programma dei film è disponibile su www.postmodernissimo.com.

Fuori Post è organizzato da Anonima Impresa Sociale e Barton Park, con il patrocinio del Comune di Perugia e il sostegno del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la collaborazione di Auriga, Rinoceronte Teatro, Auser e Priori Secret Garden.

Luogo: Barton Park, Viale Giovanni Perari, 15, 06125 Perugia, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA