I prossimi appuntamenti di Laboratori Permanenti - Tuttoggi.info

Anche per il mese di giugno proseguono le attività di Laboratori Permanenti.



Continuano le prove del nuovo progetto “Scrutando il cielo” intorno a “Madre Coraggio” di B. Brecht, sviluppato da Laboratori Permanenti in coproduzione con le residenze artistiche toscane Teatri d’Imbarco e Catalyst, traduzione e regia di Alberto Fortuzzi, musiche di Dante Borsetto, interpreti principali: Caterina Casini, Amerigo Fontani, Michelangelo Fortuzzi, Matilde Zavagli.

All’interno del progetto, le strutture promotrici indicono un bando nazionale per la scrittura di testi teatrali sul tema della guerra. Possono partecipare giovani under 25, che vogliano cimentarsi nell’approfondimento del tema. I testi andranno inviati alla mail dedicata scrutandoilcielo@gmail.com entro e non oltre il 10 giugno 2024

Tutte le info sul sito www.laboratoripermanenti.com

Venerdì 14 giugno ore 21.00 presso l’Anfiteatro Campaccio di Sansepolcro avrà luogo il saggio della Scuola di Teatro di Laboratori Permanenti diretta da Caterina Casini in collaborazione con USL SUD EST AREZZO.

Quest’anno andrà in scena STORIA DI UN BOTTONE IN FRANCIA, ispirato agli “Esercizi di stile” di Raymond Queneau, un libro curioso che propone 99 versioni di una stessa storia, ogni volta in uno stile letterario diverso. Le variazioni si rifanno al famoso capitolo 33 della guida retorica del 1512 dell’umanista Erasmo da Rotterdam, e sono tradotte in italiano da Umberto Eco.

Usandone la traccia, gli allievi si sono divertiti a costruire uno spaccato della “gente”, la gente della strada, ognuno col proprio punto di vista, che chiacchiera e racconta di sé. Ogni stile si è trasformato in un personaggio, tra i personaggi sono nate le relazioni, in un gioco surreale, esilarante, dinamico, dove gli studenti si sono messi alla prova divertendosi.

In scena: Roberto Baldi, Emma Barbagli, Laura Boncompagni, Giuseppe Bilardi, Vittorio Augusto Cesarini, Arianna Gasperini, Gabin Guerri, Matteo Rossi

insegnanti del corso recitazione: Caterina Casini, Svetlana MIkova

costumi: Svetlana Mikova

Dopo il successo di pubblico riscontrato durante tutta la stagione prosegue la tournée dello spettacolo COSA TI CUCINO, AMORE? che sarà in scena domenica 16 giugno alle ore 21.00 all’interno del Festival Città di Marino (Rm) presso il parco di Villa Desideri.

Lo spettacolo, una coproduzione Laboratori Permanenti/Seven Cults con Caterina Casini, Maria Cristina Fioretti, Debora Mattiello, la scenografia di Tiziano Fario e il testo e la regia di Linda Brunetta, è una sarabanda di equivoci, fraintendimenti, colpi di scena. Uno spettacolo comico, nella direzione stilistica dello humour nero inglese, dove, coniugando understatement e situazioni paradossali, si coinvolge lo spettatore in modo sottile, spiazzandolo e sorprendendolo, per ritrovare un’ironia al femminile moderna e originale.

Per informazioni è possibile contattare 339.5363402, anche su whatsapp, o scrivere all’indirizzo mail trousse@hotmail.it

Dal 17 al 23 giugno dalle ore 15.30 alle 18.00 a Caprese Michelangelo (AR) presso la sala polivalente di Lama avrà luogo I VESTITI DELL’IMPERATORE: laboratorio creativo gratuito per bambini dai 6 in su, organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Caprese Michelangelo.

Dopo il successo dei laboratori degli anni passati, nel 2019 “Carte in scena“, nel 2020 “Giochiamo alla Favole“, nel 2021 “Progetto Michelangelo”, nel 2022 “Racconto di carta”, 2023 “Re boschi e radici” anche quest’anno , si rinnova la stretta e fervida collaborazione tra Laboratori Permanenti e il Comune di Caprese Michelangelo

Il laboratorio come ogni anno vedrà impegnati i bambini nella costruzione di un copione tratto da una favola e nella realizzazione di maschere e scenografie, con attenzione all’utilizzo di materiali da riciclo.

I bambini entreranno direttamente nella teatralità della favola pensandone anche l’aspetto scenografico globale: un lavoro teatrale a tutto tondo, tra testo e scenografia, che permetterà ai bambini di comprendere e sperimentare i diversi aspetti della messa in scena.

Il laboratorio è condotto da Caterina Casini, che cura la parte drammaturgica e la messa in scena e da Sadra Ghahari, laureata presso Accademia Belle Arti di Firenze, che cura la parte scenografica.

Inizialmente i bambini affronteranno la lettura del racconto e guidati da Caterina Casini procederanno alla rielaborazione del testo e alla scrittura del copione teatrale; in contemporanea inizierà la progettazione degli elementi scenici da costruire e il lavoro con la scenografa Sadra Ghahari. Un appuntamento importante per esprimere la loro fantasia, lavorare insieme, manipolare materiali diversi, imparare a “comporre”.

Infine vi informiamo che è quasi tutto pronto per la nuova edizione di TERRE IN FESTIVAL, il nostro festival di teatro diffuso nei diversi comuni della Valtiberina, che quest’anno avrà luogo dal 9 agosto al 21 settembre 2024.

Presto tutte le info!!





PER INFORMAZIONI:

cell. 379 125 3567

(tramite whatsapp o chiamando dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 13.00)

info@laboratoripermanenti.com