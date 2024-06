I maiali umbri e toscani sono sani: ok all’esportazione di prodotti negli Usa

Sul Federal Register la comunicazione ufficiale che attesta l'assenza di malattie cardiovascolari

I suini umbri, come quelli toscani, sono sani e quindi potranno essere esportati negli Stati Uniti d’America. Importante attestazione di qualità per l’Umbria grazie al riconoscimento delle autorità Usa dell’assenza della malattia vescicolare nei maiali umbri.

L’Animal Plant Health Inspection Service (APHIS) statunitense ha infatti pubblicato sul Federal Register la comunicazione (88 FR 57407-57408, Docket No. APHIS-2023-0028) in cui si comunica il riconoscimento dell’Umbria e della Toscana come regioni italiane esenti dalla malattia vescicolare dei suini. Pertanto, suini vivi, carne di maiale e prodotti a base di carne di maiale possono essere esportati in sicurezza negli Stati Uniti dai territori delle due regioni, alle condizioni previste dalle normative cogenti.

Si tratta di un risultato molto importante, frutto della valida collaborazione tra il Servizio di Prevenzione, Sanità Veterinarie e Sicurezza Alimentare della Regione Umbria, i Servizi Veterinari Territoriali, il Ministero della Salute e l’Ambasciata Italiana negli Stati Uniti. Per maggiori informazioni si rimanda al seguente link:

https://www.federalregister.gov/documents/2024/06/12/2024-12829/swine-vesicular-disease-status-of-the-regions-of-tuscany-and-umbria-italy

“Da oggi, grazie al grande impegno del presidente Tajani – commenta in una nota Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e responsabile del dipartimento agricoltura del partito azzurro – Umbria e Toscana potranno esportare i prodotti di carne suina, a cominciare dai prosciutti, dalla Finocchiona passando per salami, salsicce, e gli altri prodotti insaccati, negli Stati Uniti. Solo questa zona del paese era interdetta alle esportazioni negli Usa. Dopo anni di impegno, sollecitato dalla Confindustria e dal consorzio del prosciutto di Norcia e dai consorzi del prosciutto toscano e della finocchiona, siamo riusciti a portare a casa questo straordinario risultato solo grazie alla autorevolezza, alla tenacia e alla grande credibilita’ internazionale del ministro Antonio Tajani. Abbiamo raggiunto l’obiettivo e da oggi le nostre imprese potranno cominciare ad esportare. Sono sicuro che tutto questo rappresentera’ una spinta ulteriore alle nostre esportazioni e allo sviluppo di due regioni che producono prodotti straordinari che contribuiranno a contrastare l’italian sounding in un mercato, quello statunitense, che ha sempre molto apprezzato i nostri prodotti”.