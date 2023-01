I Magi arrivano a Città della Pieve

Un evento itinerante

Anni fa l’Arrivo dei Magi si svolgeva puntualmente nella cattedrale di Perugia, interessando il centro storico del capoluogo umbro, facendo confluire in città le comunità parrocchiali chiamate ad animare l’evento. Negli anni, su suggerimento dell’arcivescovo cardinale Gualtiero Bassetti, la Pastorale familiare l’ha reso un evento itinerante. A spiegarne il senso sono i coniugi Roberta e Luca Convito, direttori dell’Ufficio diocesano per la pastorale familiare. “Portare avanti questa iniziativa in maniera itinerante a volte può risultare più faticoso per l’organizzazione e gli spostamenti – sottolineano –, ma ci dona occasioni fruttuose d’incontro e ci rende consapevoli della creatività, della collaborazione e dell’accoglienza delle parrocchie che di volta in volta si rendono disponibili alla nostra proposta. Per questo ringraziamo anticipatamente don Simone Sorbaioli, che dal 6 gennaio è il nostro nuovo vicario generale e a cui va il nostro augurio di “buon lavoro”, la Confraternita dei santi Sebastiano e Rocco e tutti i ragazzi dell’Oratorio parrocchiale di Città della Pieve”.