I Love Spoleto, apre Giancarlo Giannini al Teatro Romano il 20 Luglio, chiude De Sica – photogallery

Spoleto diventa ancora una volta location di eventi culturali e lo fa in piena estate grazie a I Love Spoleto la kermesse che dal 2014 porta nella città dei Due Mondi concerti, spettacoli e tappe di tour nazionali.

Inserito all’interno del contenitore Le Quattro Stagioni – Spoleto D’Estate, I Love Spoleto si è presentata alla conferenza stampa congiunta questa mattina, venerdi 13 luglio, a Spoleto. Presenti il Sindaco di Spoleto Umberto De Augustinis che ha colto l’occasione per presentare il nuovo Assessore al bilancio Carlo Conte, Stefania Nichinonni Direzione Sviluppo del Comune di Spoleto, gli organizzatori di I Love Spoleto Luca Cimati e Mirko Pantalla e il produttore di alcuni degli spettacoli Niccolò Petitto.

Si partirà il 20 Luglio dal Teatro Romano alle 21:15 con Le parole note il recital che vede come protagonista Giancarlo Giannini con il Marco Zurzolo Quartet e l’ospite Luciano Biondini per un singolare incontro tra letteratura e musica.

Poi sarà la volta di Mediterraneo che porterà al Teatro Romano, sabato 21 Luglio, il balletto italiano che ha conquistato il mondo, per la coreografia di Mauro Bigonzetti, con i danzatori solisti della Daniele Cipriani Entertainment.

Torneranno a Spoleto i Kataklò con lo spettacolo READY. Venerdi 27 Luglio la compagnia di atleti danzatori porterà in città uno show appositamente pensato e costruito da Giulia Staccioli per il Teatro Romano, pur mantenendo la linea dinamica, atletica, poetica ed originale che ha reso Kataklò la compagnia di athletic theatre italiana più amata e richiesta al mondo.

Ancora Teatro Romano protagonista, questa volta con il Tributo a Rudolf NUREYEV in programma sabato 28 luglio. In occasione dei venticinque anni dalla sua scomparsa e a ottanta anni dalla sua nascita danzeranno le étoiles e i primi ballerini dei maggiori teatri del mondo a Spoleto riuniti nel Gala internazionale di danza a cura di Daniele Cipriani.

Ad Agosto arriverà poi Caparezza con la tappa del suo Prisoner 709 Tour che animerà lo Stadio di Atletica di Spoleto, presso Piazza d’Armi, location che per la prima volta si presta ad ospitare un grande concerto.

A chiudere il cartellone di I Love Spoleto sarà Christian De Sica, Sabato 25 agosto, che porterà in Piazza Duomo il suo spettacolo Christian racconta Christian De Sica con la partecipazione straordinaria di Pino Strabioli Big Band Universe Orchestra composta da ben 18 elementi.

Al termine degli interventi dei relatori sono stati trasmessi i saluti degli attori Giancarlo Giannini e Christian De Sica.

Luca Cimati – organizzatore: negli anni passati I Love Spoleto ha portato in città artisti del calibro di Allevi, Gabbani, Brignano e Mannarino. Quest’anno abbiamo fatto un importante passo avanti, quello di aprire due location nuove alla kermesse: Teatro Romano e Pista di Atletica. Inoltre, il calendario degli spettacoli è dedicato ad un pubblico più vario per accontentare i gusti dei giovani e non solo.

Mirko Pantalla – organizzatore: un calendario sicuramente molto variegato per il quale dobbiamo fare molti ringraziamenti a partire dal Comune di Spoleto, passando per la Fondazione Festival dei Due Mondi per arrivare al Polo Museale dell’Umbria e al Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano di Spoleto. Ci auguriamo vivamente che tutti gli sforzi fatti trovino riscontro nella soddisfazione del pubblico.

Niccolò Petitto – ENPI Entertainment: I Love Spoleto è sinonimo di un grande sforzo organizzativo e lo dimostra il calendario ricco di artisti di altissimo livello. Giancarlo Giannini è un personaggio fortissimo oltre che un attore particolarmente esperto e sarà lui ad aprire la kermesse al Teatro Romano. Christian De Sica la chiuderà con uno spettacolo unico, accompagnato da un’orchestra di 18 elementi, fatto apposta per Spoleto dato che in questo momento Christian non si trova in tournée. Sono entrambi attori dall’animo buono ossia che riescono ad interagire con il pubblico in un modo speciale.

