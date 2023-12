I Coni Lombardia Awards celebrano le eccellenze sportive - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – A San Siro premiati atleti, tecnici, squadre e le eccellenze sportive lombarde che si sono distinte nel corso del 2023: da Franco Baresi a Manuel Locatelli, da Francesca Schiavone a Filippo Tortu, passando per Inter, Olimpia Milano e Pallacanestro Brescia. Soddisfatto Marco Riva: “Un modo per diffondere cultura sportiva, un modo per far sì che i ragazzi e le ragazze abbiano dei modelli di riferimento in quella che sarà la regione, ma anche la nazione, dei Giochi invernali olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026”

