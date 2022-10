“I cinghiali aumentano, via i settori nelle zone vocate”

“L’Ambito Territoriale di Caccia si è impegnato a dare risposte per la gestione delle specie selvatiche lavorando anche sulla responsabilizzazione di chi svolge attività venatoria”, replica Confagricoltura Umbria a sostegno dell’attività svolta dagli organi dell’Atc 1.

Il problema cinghiali resta

Confagricoltura ricorda come l’Atc 1 abbia “sostenuto anche le attività di contenimento introdotte insieme alla Regione Umbria, come l’utilizzo delle trappole e la riduzione dei tempi per l’intervento diretto del proprietario del fondo”. Nonostante tutto questo, denuncia però ancora Confagricoltura, “il problema rimane e continua a crescere la popolazione di cinghiali”.

Oltre al piano straordinario di abbattimento della specie cinghiale “attivato con tempestività dalla Regione” – con il quale si dispone di intensificare l’attività di contenimento e controllo dei cinghiali, soprattutto nelle aree in cui si sono verificati maggiori danni alle produzioni agricole, alla circolazione e nei pressi degli allevamenti di suini – secondo Confagricoltura servono ora ulteriori scatti in avanti e altre azioni dovranno essere intraprese per mettere al sicuro quanto oggi è a rischio.

“Cambiare le normative sulla caccia al cinghiale”

“È quindi necessario – conclude l’associazione degli agricoltori, i più colpiti dai danni provocati dai cinghiali – introdurre tutti gli strumenti idonei, anche intervenendo sulla normativa regionale al fine di creare le condizioni per una effettiva inversione di tendenza”.

Tra quelli più urgenti: eliminazione dei settori preassegnati; ridistribuzione zone vocate e non vocate; vietare la caccia nelle zone non vocate così da permettere azioni di contenimento tutto l’arco dell’anno. Secondo Confagricoltura Umbria, infatti, l’attuale suddivisione in zone vocate e non vocate alla caccia collettiva al cinghiale, “risulta del tutto inadeguata alla reale situazione” e nelle zone non vocate è necessario non autorizzare la caccia ma attività di contenimento per l’eradicazione del cinghiale con interventi di girata, aspetto e trappolamento oltre che caccia di selezione.

Confagricoltura ribadisce ancora che, nelle zone vocate, è necessario eliminare l’assegnazione dei settori alle squadre passando all’assegnazione casuale annuale.