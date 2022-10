I Carabinieri e la Fao insieme per la tutela dell'ambiente - Tuttoggi

Per promuovere, favorire e sviluppare la cooperazione reciproca, l’Arma dei carabinieri e la FAO (L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura) hanno rinnovato un Protocollo di Cooperazione sottoscritto per la prima volta il 14 giugno 2017.

Il rinnovo del memorandum interessa anche i settori della prevenzione degli incendi boschivi e della tutela delle fauna protetta.

