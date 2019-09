I carabinieri arrestano il pusher della cocaina per i giovani del Trasimeno

I carabinieri di Città della Pieve hanno arrestato un cittadino albanese di 22 anni, con precedenti di polizia ma in possesso di regolare passaporto, accusato di essere il pusher dei giovani della zona del Trasimeno.

L’albanese è stato arrestato l’altra notte, sulla strada regionale 220 a Piegaro, all’altezza della vetreria. Quando i militari hanno fermato la sua auto per un controllo, l’uomo si è mostrato nervoso. Cosa che ha insospettito i carabinieri, che hanno effettuato controlli ancora più approfonditi.

All’interno del cassettino del cruscotto dell’auto i carabinieri hanno trovato cinque pennarelli neri utilizzati per nascondere, coperto dal cellophane termosaldato, circa 4 grammi di cocaina.

Nella portiera dell’auto è stato trovato un bilancino di precisione ed un portafoglio contenente mille euro.

L’uomo è stato tratto in arresto e condotto negli uffici della Compagnia carabinieri di Città della Pieve, trattenuto nella camera di sicurezza in attesa del rito per direttissima.

