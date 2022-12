I campioni del mondo della Sir non si fermano anche in Champions: Ziraat battuto 3-1

I Block Devils cedono solo il secondo set, per il resto dominio bianconero nella festa del PalaBarton

I neo campioni del mondo della Sir proseguono la loro corsa inarrestabile anche in Champions, battendo 3-1 al PalaBarton i turchi dello Ziraat Ankara.

I Block Devils, nonostante i pochi giorni per allenarsi anche per l’inconveniente nel ritorno in aereo dal Brasile, hanno regalato spettacolo ai Sirmaniaci. Solo nel secondo set i turchi sono riusciti a imporsi. Per il resto, Perugia ha dominato, decidendo quando imporre il proprio gioco.