I cacciatori di cinghiale in braccata: “Ecco come si migliora il prelievo”

Riunione dei rappresentanti delle squadre della Provincia di Terni: ecco le loro proposte: cambiare il regolamento, abolire la caccia del singolo e regole per la girata

Saranno inviate alla Regione Umbria (e in particolare all’assessorato ad agricoltura e caccia), alle associazioni venatorie, cinofile ed agricole, e all’Atc3, le proposte per migliorare il prelievo dei cinghiali formulate dai cacciatori in braccata della provincia di Terni, che si sono riuniti ad Allerona Scalo. Presenti più di due terzi delle squadre con due delegati ciascuna, in rappresentanza di circa 2200 cacciatori.

All’ordine del giorno, appunto, la compilazione di un documento per migliorare il prelievo degli ungulati, che tanti problemi stanno dando nel territorio. In primo luogo è stata condivisa la necessità di aumentare la sicurezza, chiedendo momenti di formazione più frequenti, mirati su argomenti specifici.