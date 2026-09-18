I 500 anni di Beretta: visita della premier Meloni e spettacolo affidato a un'armeria umbra - Tuttoggi.info

In occasione delle celebrazioni per i 500 anni della Fabbrica d’armi Pietro Beretta, lo spettacolo pirotecnico dell’evento è stato affidato all’Armeria Italia di Terni, realtà di proprietà del giovane imprenditore ternano Cristofer Nardini.

Un importante incarico che porta il nome di un’impresa del territorio ternano all’interno di una celebrazione di rilevanza nazionale, legata a uno dei marchi storici dell’industria italiana.

La fabbrica di armi Beretta, a Gardone Val Trompia, per l’occasione, ha ricevuto la visita della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Con la premier c’erano il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Ad accoglierla, il sottosegretario al Ministero della Difesa, Matteo Perego di Cremnago, Pietro Gussalli Beretta, presidente di Beretta Holding, Franco Gussalli Beretta, presidente e amministratore delegato di Fabbrica d’Armi Pietro Beretta e Carlo Ferlito, amministratore delegato e direttore generale. Presente anche una delegazione di operai.

Dopo la visita all’area produttiva dello stabilimento è stata inaugurata la Sala Innovation Habitat, alla presenza del sindaco di Gardone Val Trompia, Giuliano Brunori, e del presidente della Comunità Montana di Valle Trompia, Massimo Otelli.

Le celebrazioni sono continuate al Centro Sportivo Oratorio ‘San Giovanni Bosco’, dove Meloni è stata accolta dal prefetto di Brescia, Andrea Polichetti, dal capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, generale Antonio Conserva, e da don Piero Minelli, parroco di Gardone Val Trompia.

La presidente ha assistito al sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale sui cieli della località bresciana.

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