Hyundai rafforza elettrificazione per mobilità sostenibile - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Dopo aver potenziato con successo la propria strategia di mobilità futura nel corso del 2020, Hyundai rafforzerà nel 2021 le attività nell’elettrificazione L’azienda punta a una crescita sia qualitativa che quantitativa in Europa, aumentando i volumi di vendita e incrementando il valore dei suoi prodotti. Un elemento chiave sarà il lancio di Nuova Ioniq 5, primo modello nato sulla piattaforma E GMP dedicata a i veicoli elettrici , insieme all’introduzione di una serie di nuove misure incentrate sul cliente. A livello globale, Hyundai lancerà più di 12 veicoli elettrici a batteria (BEV) in più rispetto ad oggi nel corso dei prossimi quattro anni, a partire da Ioniq 5. Il brand punta a elettrificare completamente l’intera gamma di modelli entro il 2024 con una quota dell’8-10% del mercat o EV globale. Entro il 2025, Hyundai prevede di vendere 560.000 veicoli BEV all’anno in tutto il mondo, raggiungendo le prime tre posizioni tra i costruttori di veicoli a zero emissioni. Hyundai propone attualmente 15 modelli elettrificati e derivati in Europa. Di questi, 11 sono stati lanciati o perfezionati nel 2020 inclusa Kona Electric, un modello completamente a zero emissioni. Il passo successivo per la strategia di elettrificazione si concentrerà sulla crescita qualitativa.

Hyundai si appresta a lanciare Nuova Ioniq 5, il primo modello del nuovo brand. E’ un veicolo elettrico a batteria (BEV) che rappresenta un punto di svolta per Hyundai e una rivoluzione per l’intero settore Tra le innovazioni introdotte dalla sua piattaforma E GMP, il modello sarà caratterizzato da un innovativo design high tech, dalle tecnologie Vehicle to Load (V2L) e di ricarica ultra rapida a 800 volt. Con questa gamma competitiva, l’azienda prevede di accrescere ulteriormente la sua quota di mercato in Europa nel 2021. Oltre ai numeri, Hyundai pianifica inoltre di rafforzare il suo ruolo di membro responsabile e smart della società, proponendo soluzioni di mobilità sostenibile. Questo si tradurrà in una sempre maggiore centralità del consumatore, fornendo esperienze di mobilità di alta qualità e supportando lo sviluppo dell’infrastruttura di ricarica per i clienti di veicoli elettrici. Nei prossimi anni, Hyundai promuoverà ulteriormente lo sviluppo di infrastrutture a zero emissioni, includendo punti di ricarica e stazioni di rifornimento a idrogeno. L’iniziativa Hyundai Hydrogen Mobility del brand ha già consegnato in Svizzera oltre 50 camion Xcient a celle di combustibile, o gnuno dei quali può potenzialmente risparmiare 32 tonnellate di CO2 ogni anno rispetto a un modello diesel, con una conseguente e significativa riduzione di emissioni. Il programm a prevede la consegna di oltre 1.600 camion fuel cell Xcient in Svizzera entro il 2025.

(ITALPRESS).