Hospice Terni, l’8 settembre visita pastorale di Mons. Giuseppe Piemontese

Il Vescovo della Diocesi di Terni, Narni, Amelia Mons. Giuseppe Piemontese sarà in visita pastorale all’hospice di Terni sabato 8 settembre alle ore 17.

La visita prevede la celebrazione della Santa Messa e, a seguire, un saluto ai malati, ai familiari e ai sanitari del servizio dell’Azienda Usl Umbria 2.

L’hospice di Terni, in viale Trento all’interno del parco “Le Grazie”, è una struttura dedicata all’assistenza di pazienti con patologie in fase terminale.

E’ organizzato in modo da creare un ambiente familiare, il più possibile vicino alla dimensione della quotidianità del paziente, non solo dal punto di vista assistenziale, ma anche ambientale, con arredi delle camere e dei luoghi di vita comune confortevoli. Non si tratta dunque di un ospedale, ma di un luogo di cura e di “accompagnamento”, dove l’attenzione è concentrata esclusivamente sul paziente e sul sostegno necessario ai familiari che lo assistono.

La visita pastorale di Mons. Piemontese contribuirà quindi a creare un momento concreto di aggregazione e di conforto nei confronti degli ospiti della struttura e dei loro familiari.

La giornata di preghiera e di riflessione, che vedrà la presenza, tra gli altri, del direttore generale Imolo Fiaschini, dell’oncologa Bruna Di Girolamo e della coordinatrice infermieristica dell’hospice Daniela Crispoldi, si concluderà con piccolo buffet ed una esibizione dei Clown Vip di Terni.

