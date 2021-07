Horizon Automotive installa le colonnine Leasys e VW nei mobility hub - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – Per Horizon l’elettrificazione è al centro, è qualcosa di reale e concreto, che oggi trova la sua realizzazione nell’installazione delle colonnine di ricarica Leasys e del Gruppo Volkswagen presso le sue sedi. In questo modo tutti i clienti avranno l’opportunità di ricaricare la propria vettura green. Horizon, dunque, accompagna il cliente verso una mobilità sostenibile, sia con proposte dedicate di veicoli

elettrificati, sia con soluzioni di ricarica in grado di soddisfare tutte le esigenze.

Horizon è il primo Mobility Hub in Italia ed è specializzato nell’offerta di mezzi con tecnologia elettrificata: Ibridi, Plug-in e Full Electric. Si pone come “contenitore di partner” ed è in grado di offrire la soluzione più idonea, sia per la scelta dell’automobile che della relativa tecnologia. Questo è garantito da una fitta rete di ricarica di proprietà che la distingue sul mercato, nonchè a partnership dedicate con l’obiettivo di supportare aziende, enti pubblici, liberi professionisti e privati in un percorso di riduzione dell’impatto ambientale della Mobilità, adottando soluzioni innovative ed efficienti. Il cliente può infatti selezionare l’auto green tra quelle in offerta o in pronta consegna, oppure selezionarla con il configuratore digitale Horizon; scegliere l’offerta migliore sul mercato grazie alla consulenza di Horizon; concordare la migliore soluzione di ricarica fatta su misura; avere visibilità dell’offerta di colonnine di ricarica pubblica presenti sul territorio.

A tutto questo si aggiunge il fatto che il Noleggio a lungo termine recepisce nel canone tutte le incentivazioni statali e regionali vigenti in materia di sostegno delle auto ad emissioni ridotte. Scegliere un’automobile green, inoltre, dà la possibilità, dove previsto in base alle norme locali e nazionali vigenti, di accedere liberamente alle ZTL cittadine; fruire della sosta gratuita o a pagamento ridotto nelle strisce blu; accedere all’Ecobonus; godere del pagamento ridotto o esenzione dal Bollo; risparmiare su carburante, manutenzione e assicurazione.

Horizon si sta dedicando allo sviluppo di servizi di mobilità elettrificata attraverso il suo fare decisamente innovativo nel dinamico panorama della mobilità sostenibile. Permette di costruire ulteriore valore per i clienti nel semplificare l’esperienza del noleggio di mezzi elettrificati. Con questa installazione, Horizon consolida la sua missione di garantire una nuova Mobility Experience, associata ad una gestione del cliente completa e “taylor-made”, colmando le criticità nell’esperienza e nel servizio ad oggi presenti nel Noleggio. Horizon occupa uno spazio attualmente non presidiato, garantendo una consulenza personalizzata dal principio sino all’utilizzo della vettura. Proprio i servizi legati a “l’ultimo miglio” oggi sono un bisogno fortemente richiesto dai clienti.

(ITALPRESS).