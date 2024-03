Honda CR-V ora è anche ibrida - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Più larga di 10 mm e più lunga di 80: la nuova Cr-V ha linee più aggressive senza perdere la sua identità, che ne fa la Honda più venduta nel mondo. Ma le vere novità vanno ricercate sotto al cofano. Oltre in una rinnovata versione Full Hybrid, Cr-V è ora disponibile anche in versione Plug-in Hybrid che garantisce fino a 82 km di autonomia in modalità solo elettrica. I due sistemi ibridi sono accoppiati entrambi al motore benzina da due litri. Il listino prezzi parte da 49.900 euro.

abr/tvi/gsl